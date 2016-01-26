Muhalefet partileri Maliye Bakanı Ağbal'ı TBMM Başkanı'na şikâyet etti: Sorularımıza yanıt vermiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden 2016 Merkezi Yönetim Bütçe maratonunda muhalefet onlarca soruyu yanıtsız bırakan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a şikâyet etti. TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde açılan usul tartışmasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Yaklaşık 50 soru sorduk kendisine ve hiçbir tanesine yanıt alamadık ” dedi.

Paylan, bütçe komisyonu başkanından sorulara yazılı verilecek yanıtların gelmesi konusunda destek istedi. HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, komisyona bir ayda 4 torba yasa geldiğini bunların içinde annelerin süt izni, askerlik, polislerle ilgili düzenlemeler olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım,“ Süt izni Sağlık Komisyonu’na gitmeden, Askerlik Milli Savunma Komisyonu’na gitmeden bütçe komisyonunda görüşüldü. Bütün İhtisas Komisyonları içinde Plan ve Bütçe komisyonu üzerinden yürüyen bir süreç var” dedi. Yıldırım, Anayasa ve yasaların verdiği yetkinin kötüye kullanıldığını söyledi.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Sayıştay raporlarının eksik geldiğini, bununla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasını istedi. Günal, "Bize göstermelik rapor geliyor. Bana mali rapor lazım ama bunun dışında her şey geliyor" dedi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı’nın sordukları hiçbir soruya cevap vermediğini, komisyonda sadece propaganda konuşması yapıldığını öne sürdü. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta da Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçenin tümü üzerinde sorulan sorulara yanıt vermediğini dile getirdi.