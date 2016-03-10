Kosova'da muhalifler, meclise gaz bombası attı

Kosova Meclisi'nde aylardır devam eden hükümet-muhalefet krizi, bugünkü oturumda da muhalefet milletvekillerinin salona gaz bombası atmasıyla sürdü. Daha önce milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan muhalefetteki Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Genel Başkanı Ramush Haradinaj'ın yerine, aynı partiden Ali Berisha'nın yemin ettiği Meclis oturumu 45 dakika geç başladı.

Milliyet'in haberine göre; Yemin töreninin ardından hükümet ortağı Kosova Demokratik Birliği (LDK) Milletvekili Alma Lama'nın konuşması sonrasında, muhalefetteki 'Kendin Karar Al Hareketi' Milletvekili Sali Salihu, salona gaz bombası attı. Gaz bombası atılmasının ardından oturuma 10 dakika ara verildi. Ara sırasında gazetecilere konuşan 'Kendin Karar Al Hareketi' Milletvekili Rexhep Selimi, Meclis'in meşruiyetini kaybettiğini savunarak, muhalefetin Meclis oturumlarının boykot etmeye devam edeceğini söyledi. AAK Milletvekili Daut Haradinaj da iktidara cevabı, 26 Mart'taki protestoda halkın vereceğini belirtti.

Protesto edince gözaltına alındı

Aranın ardından oturum yeniden başlasa da Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Salihu'nun bir kez daha salona gaz kapsülü atmasının ardından Meclis Başkanvekili Haliti yeniden ara vermek zorunda kaldı.

İkinci aranın ardından yeniden başlayan oturumda konuşan Başbakan İsa Mustafa da muhalefetin protestosuna maruz kaldı. Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Mytaher Haskukaj, Başbakan İsa Mustafa'ya su atarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Olayın ardından polis Salihu ve Haskukaj'i gözaltına aldı.

Meclis çalışmaları boykot ediliyor

Kosova ile Sırbistan arasında, 25 Ağustos'ta üzerinde uzlaşılan ve Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını, ayrıca Karadağ-Kosova sınırının revize edilmesini öngören anlaşmaya karşı çıkan muhalefet, geçen eylül ayından beri Meclis çalışmalarını boykot ediyor. Hükümetin söz konusu anlaşmadan vazgeçmesini talep eden muhalefet, daha önce de birçok kez Meclis oturumu sırasında gaz bombası atmış, ayrıca başkent Priştine'de hükümet karşıtı protestolar düzenlemişti.