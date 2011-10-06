T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhalefet liderlerine açılan 4 davaya ret ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 16:19

-Muhalefet liderlerine açılan 4 davaya ret ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel seçimler öncesinde düzenledikleri mitinglerde kullandıkları ifadelerde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 3, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı 1 davanın, feragat nedeniyle reddine karar verildi. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin 24 Mayıs'ta Ardahan'da, 27 Nisan'da Edirne'de, 10 Mayıs'ta Uşak ve Burdur'daki mitinglerinde; Devlet Bahçeli'ye ise MHP'nin 29 Mayıs'ta İstanbul mitinginde yaptığı konuşmalarda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle tazminat davaları açmıştı. Kılıçdaroğlu'na Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Bahçeli'ye ise Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaların bugünkü celselerine, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı. Avukat Cemaloğlu, duruşmalarda, daha önce feragat dilekçesi verdiklerini belirterek, dilekçe doğrultusunda karar verilmesini istedi. Mahkemeler, davaların feragat nedeniyle reddedilmesine karar verdi. Erdoğan, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerin ardından, seçim sürecinde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan feragat etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24