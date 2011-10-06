-Muhalefet liderlerine açılan 4 davaya ret ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel seçimler öncesinde düzenledikleri mitinglerde kullandıkları ifadelerde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 3, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı 1 davanın, feragat nedeniyle reddine karar verildi. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin 24 Mayıs'ta Ardahan'da, 27 Nisan'da Edirne'de, 10 Mayıs'ta Uşak ve Burdur'daki mitinglerinde; Devlet Bahçeli'ye ise MHP'nin 29 Mayıs'ta İstanbul mitinginde yaptığı konuşmalarda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle tazminat davaları açmıştı. Kılıçdaroğlu'na Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde, Bahçeli'ye ise Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaların bugünkü celselerine, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı. Avukat Cemaloğlu, duruşmalarda, daha önce feragat dilekçesi verdiklerini belirterek, dilekçe doğrultusunda karar verilmesini istedi. Mahkemeler, davaların feragat nedeniyle reddedilmesine karar verdi. Erdoğan, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerin ardından, seçim sürecinde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan feragat etmişti.