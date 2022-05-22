Muhalefet liderlerinden AKP'li gençlere başsağlığı mesajı

AKP Gençlik Kolları’nın Adana’daki etkinliğinden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden gençler için CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanları ile HDP Eş Genel Başkanı, başsağlığı mesajı yayınladı.

AKP Gençlik Kolları’nın Adana’da düzenlediği programdan evlerine dönerken bu sabah Niğde’nin köyünde yaşanan kazada hayatını kaybeden üç gençle ilgili muhalefet partilerinin liderleri kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaştı. CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve HDP Genel Başkanlarının mesajları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “AK Parti Gençlik Kolları’nın Adana’da düzenlediği programdan evlerine dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden üç gencimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve AK Parti’ye başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan gençlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ümit ediyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “AK Parti Adana Gençlik Programı'nın katılımcılarını taşıyan bir otobüsün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve AK Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Adana’da düzenlenen Ak Parti Gençlik etkinliği dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğrencisi 3 genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Ak Parti camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Adana dönüşü Niğde otoyolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."