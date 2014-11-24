Muhalefet kulislerinde 'böcek' alarmı

TBMM’de kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 5 kişi, CHP’li Mahmut Tanal, Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekilini ‘ek koruma programı’ adı altında kapısını çaldı. Söz konusu kişilerin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a, “Odanızdaki telefon hattını düzenleyeceğiz” demesi üzerine şüphelenen Tanal, karşısındaki kişiden sicil numarasından başlayarak epeyce sorguya çekince sahte MİT’çi kaçmak durumunda kaldı. Bu olayın ardından muhalefet kulislerinde gündemine dinleme iddiaları düştü. Milletvekillerinin kullandığı sarj cihazları aracılığıyla bilgi sızdırıldığı iddiasını dile getiren Tanal, “AKP’nin sandalye sayısı daha fazla olmasına rağmen iktidar kulisinde neden 3, muhalefet kulisinde 7 tane şarj cihazı var. Cihazlar iki farklı ı şekilde dizayn edildi. Önce büyük turuncu alet konuldu. Bir süre sonra da bu küçük şarj kutuları masaların kenarlarına yerleştirildi” dedi.

MİT belgesiyle Meclis’e giriş yaptılar. Vekillerle hatıra pozu

MİT mensubu izlenimi veren biri kadın 5 kişilik gurup geçtiğimiz hafta TBMM’ye geldi. Ellerinde bulunan MİT belgesi sayesinde içeri girmekte zorlanmayan grup bazı CHP milletvekillerinin kapısını çaldı. “Ek koruma programı” kapsamında inceleme yaptıklarını söyleyerek kampüste dolaştılar. Alınan bilgiye göre, şüpheli kişiler bazı milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

MİT’çilerden biri “Hemşerim” dedi

Birer ikişer milletvekillerini ziyaret eden sahte MİT’çilerden biri de CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın kapısını çaldı. İçlerinden biri ‘ hemşeriyiz’ diyerek güven kazanmak istedi. Ancak; Doğan Şafak da, Mahmut Tanal gibi uyanık davranınca kaçar gibi odadan çıktılar. Şafak, “Biri geldi ben subayım dedi. MİT personeliyim dedi. Ben de şüphelendim. Mit ajanı kimliğini belli etmez dedim. Onlar gidince odada böcek aradım” diye konuştu.

Meclis polisi MİT’ten bilgi istedi

Meclis polisi, MİT’le irtibata geçip şüpheliler hakkında bilgi istedi. MİT, mensupları olmadığını bildirdi. Sahte MİT’çiler 5 gün sonra kimliklerini almaya gelince gözaltına alındı. Dolandırıcılık ve sahte evraktan soruşturma açıldı.

Çetenin tanıştıkları vekillerin referans ve fotoğraflarını kullanarak işsizleri dolandırdıkları, para karşılığı işe yerleştirme vaadinde bulundukları iddia edildi. Yabancı istihbarat ajanı olup olmadıkları da araştırılıyor.