T24 LogoT24 Logo
Politika

Muhalefet kulislerinde 'böcek' alarmı

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 5 kişi CHP milletvekillerinin odalarını gezmesinin ardından, bu kez de şarj cihazları aracılığıyla muhalefet partilerinin dinlendiği iddia edildi

24 Kasım 2014 22:26

TBMM’de kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 5 kişi, CHP’li Mahmut Tanal, Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekilini ‘ek koruma programı’ adı altında  kapısını çaldı. Söz konusu kişilerin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a, “Odanızdaki telefon hattını düzenleyeceğiz” demesi üzerine şüphelenen Tanal, karşısındaki kişiden sicil numarasından başlayarak epeyce sorguya çekince sahte MİT’çi  kaçmak durumunda kaldı. Bu olayın ardından muhalefet kulislerinde gündemine dinleme iddiaları düştü. Milletvekillerinin kullandığı sarj cihazları aracılığıyla bilgi sızdırıldığı iddiasını dile getiren Tanal, “AKP’nin sandalye sayısı  daha  fazla olmasına rağmen   iktidar kulisinde  neden 3,  muhalefet kulisinde 7 tane şarj  cihazı var. Cihazlar iki  farklı ı şekilde dizayn edildi. Önce büyük turuncu alet konuldu. Bir süre sonra da bu küçük şarj kutuları masaların kenarlarına yerleştirildi” dedi.

MİT belgesiyle Meclis’e giriş yaptılar. Vekillerle hatıra pozu    
MİT mensubu izlenimi veren biri kadın  5 kişilik gurup  geçtiğimiz hafta  TBMM’ye geldi. Ellerinde bulunan MİT belgesi sayesinde içeri girmekte zorlanmayan grup bazı CHP milletvekillerinin kapısını çaldı. “Ek koruma programı” kapsamında inceleme yaptıklarını söyleyerek kampüste dolaştılar. Alınan bilgiye göre, şüpheli kişiler bazı milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

 

MİT’çilerden biri “Hemşerim”  dedi

 

Birer ikişer milletvekillerini ziyaret eden sahte MİT’çilerden biri de CHP Niğde Milletvekili Doğan  Şafak’ın kapısını çaldı. İçlerinden biri ‘ hemşeriyiz’ diyerek güven kazanmak istedi.  Ancak; Doğan Şafak da, Mahmut  Tanal gibi  uyanık davranınca kaçar gibi odadan çıktılar. Şafak, “Biri geldi ben subayım dedi.  MİT personeliyim dedi.  Ben de şüphelendim. Mit  ajanı kimliğini  belli etmez dedim. Onlar  gidince odada  böcek aradım” diye konuştu.

 

Meclis polisi MİT’ten bilgi istedi

 

Meclis polisi, MİT’le irtibata geçip şüpheliler hakkında bilgi istedi. MİT,   mensupları olmadığını  bildirdi.  Sahte MİT’çiler 5 gün sonra  kimliklerini  almaya gelince  gözaltına alındı. Dolandırıcılık ve sahte evraktan soruşturma açıldı.

Çetenin tanıştıkları vekillerin referans ve fotoğraflarını kullanarak işsizleri dolandırdıkları, para karşılığı işe yerleştirme vaadinde bulundukları iddia edildi.  Yabancı istihbarat ajanı olup olmadıkları da araştırılıyor.

ETİKETLER

dinlemeböceksarj cihazımahmut tanalmitchp

İlgili Haberler

Milletvekillerinin makam telefonları dinleniyor mu?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, milletvekillerinin telefonlarının dinlemesi ve yazışmalarının takip edilmesine yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı

'Başbakanlık'taki dinleme cihazı bulanlarla koyanlar aynı kişiler'

Millet ve Adalet Partisi Genel Başkanı İdris Naim Şahin, Başbakanlık'ta MİT ekibi tarafından bulunan dinleme cihazının siyasi rant meselesi olarak kullanıldığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24