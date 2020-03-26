Muhalefet Koronavirüse karşı hangi ekonomik önlemleri öneriyor?



AKP’nin Koronavirüsün etkilerine karşı hazırladağı ekonomik önlemler paketi muhalefet partilerinin de desteğiyle Meclis’ten geçti. Pakette CHP, HDP, İyi Parti ve diğer muhalefet partileri tarafından yapılan öneriler dikkate alınmadı. Muhalefet hangi önlemleri önermişti?

CHP’nin 13 önlemi

KIlıçdaroğlu tarafından açıklanan 13 maddelik önlemler paketinde çalışanların ücretlerinin 3 ay boyunca İşsizlik Fonu’ndan karşılanması, geçici kapatılan işyerlerinin kiralarının Hazine tarafından karşılanması, ödenmeyen borç nedeniyle elektrik, doğal gaz, suyun kesilmemesi, işçilerin kredi kartı borçlarının 3 ay boyunca faizsiz ertelenmesi, çiftçilerin borçlarının yapılandırılarak 1 yıl ertelenmesi, KOBİ’lere sicil affı çıkarılması, ücretli öğretmenler ve halk eğitimdeki kursiyerler için yasal düzenleme yapılması gibi önlemler yer aldı.



HDP’nin ekonomik güvence paketi

HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın açıkladığı önlemler arasında salgın boyunca kira ödemelerinin durdurulması, bankalara kredi ödemelerinin ertelenmesi, elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefonun salgın süresince ücretsiz olması, işten çıkarmaların yasaklanması İşsizlik Sigorta Fonu’ndan tüm işsizlere kayıtsız şartsız doğrudan gelir sağlanması yer alıyor…



İYİ Parti’nin bonoyla destek önerisi

İYİ Parti ise harcama garantili hane halkı desteği modeli önerisinde bulundu. İYi Parti’nin önerdiği destek, Hazine’nin halka, ailenin büyüklüğüne oranlı sıfır faizli bono dağıtmasını öngörüyor. İYİ Parti lideri Akşener vatandaşın fatura ve öğrencilerin kredi ödemelerinin ertelenmesini de istedi. İYİ Parti ayrıca tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarının haziran ayının sonuna kadar sıfırlanması, yılın geri kalanında yüzde 50 indirimli uygulanması, bütün emekli maaşlarına 500 lira zam yapılmasını da talep etti.

Gelecek Partisi’nin “Korona bonosu”

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, Koronavirüs salgınının ekonomide yol açtığı tahribatla mücadele için “Korona bonoları” çıkarılarak Hazine’ye kaynak sağlanmasını önerdi. “Korona bonoları”nın Merkez Bankası tarafından finanse edilmesini öneren Gelecek Partisi, bu kaynakla salgından etkilenen işyerlerinde çalışanlara, kayıtsız olanlar dahil kısa çalışma ödeneği sağlanması, doğal gaz, elektrik, su faturalarının 6 ay ertelenmesi, 6 ay sonunda 18 ay taksit imkanı verilmesi, zor durumdaki sektörlerdeki şirketlerinin tüm kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesini önerdi.

DEVA’nın 14 önerisi

Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Koronavirüs salgınına karşı önlem paketi öneren ilk partiydi. 14 maddeden oluşan pakette kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulması, doğal gaz, su, elektrik faturalarının ertelenmesi, uzaktan çalışmayı sağlayacak iletişim altyapısının ucuzlatılması, kredi kartı ve tüketici kredileri ödemelerinde kolaylaştırıcı önlemlerin alınması gibi öneriler yer aldı.