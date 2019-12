-Muhalefet Erdoğan'ın bulunmamasını eleştirdi TBMM (A.A) - 26.10.2011 - Muhalefet partileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki terör konulu genel görüşmede bulunmamasını eleştirdi. TBMM Genel Kurulunda, terör konulu genel görüşmeye geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi söz aldı. Başbakan Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Krallığı Başbakan Yardımcısı, Savunma ve Havacılık Bakanı Prens Sultan Bin Abdulaziz Al Saud'un vefatı nedeniyle Suudi Arabistan'a taziye ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Hamzaçebi, ''Bu kadar önemli günde, taziye ziyaretini başka güne bırakma ihtimali yok mu, terör bu kadar önemsiz mi?'' diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise Erdoğan'ın, il başkanları toplantısına, taziyeye zamanı olduğunu ancak parlamentoya gelip bilgi vermeye zamanının bulunmadığını öne sürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, genel görüşmeyi kendilerinin de istediğini belirterek, ''Burada bilgilendirelim, eteğimizde ne kadar taş varsa dökelim, samimi şekilde, siyaset üstü şekilde sorunun çözümüne hep birlikte katkıda bulunalım dedik'' şeklinde konuştu. Aydın, İçtüzüğe göre, kapalı oturum önergesi verildiği andan itibaren kapalı oturuma geçilmesi gerektiğini belirterek, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ı İçtüzüğü uygulamaya çağırdı. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da görüşmelerin, yarına bırakılmasını önerdi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Başbakan Erdoğan'ın Genel Kurulda olmasını tercih ettiklerini, görüşmenin yarın da yapılabileceğini söyledi. -Sıra kapaklarına vurdular- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, konuşmalara Hükümet adına yanıt vermek istedi ancak CHP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, bir süre Bozdağ'ın konuşmasını engelledi. Sağlam, milletvekillerini, ''Bu doğru değil. Cihazlara zarar veriyorsunuz'' diyerek uyardı. Bu sırada görüşmeleri izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul salonundan ayrıldı. Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bugün Türkiye'nin en önemli, can yakıcı sorunlarının başında gelen terörü konuşmak için Meclis'in genel görüşme yapacağını anımsattı. Bozdağ, parlamentonun her şeyin açıklıkla konuşulması, tartışılması gereken bir yer olduğunu söyledi. Milletin, kendilerini buraya sorunları konuşmak için gönderdiğini belirten Bozdağ, ''Ama görüyoruz ki bazı arkadaşlarımız bu parlamento çatısı altında bu kadar önemli konunun müzakeresinden rahatsız oluyorlar. Bu millet bizi buraya, bu konuları müzakere etmek üzere gönderdi. Sorular soruldu, sorarken tahammüllü, sabırlı olanlar, cevapları dinlemek için de demokratik sabrı, tahammülü göstermek zorundadırlar'' dedi. -''Herkes ekranlara oynuyor''- Bozdağ, Hükümet olarak, terör konusunu her zaman bu ülkenin en önemli sorunu olarak gördüklerini, sorunun çözümü konusunda ciddi adımlar attıklarını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün Suudi Arabistan'da cenazeye katıldığını, Başbakan Erdoğan'ın ise taziyeye gittiğini anımsatan Bozdağ, bunun ikisinin usulünün ve devlet yönetimi içindeki yerinin ayrı olduğunu söyledi. Bozdağ, Başbakan'ın bu görüşmeye katılması için yarın yapılmasını arzu ettiklerini ancak yarın da MGK toplantısının yapılacağını anımsattı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ''Hükümetimizin yaptığı çalışmaları Meclisin takdirine sunacağız. Meclisimizin, siyasi partilerimizin önerilerini alıp bundan sonraki süreçte istifade etmede azami hassasiyet göstereceğiz. Bu işi suhuletle konuşmamız lazım, siyasi rekabet konusuna dönüştürmeden can yakıcı bu sorunu nasıl çözeceğimize dair herkesin kanaatlerini ortaya koyması lazım. Ama görüyorum ki herkes hala ekranlara oynuyor, ekranlar kapandığı için oynama imkanı olmadığından buna yelteniliyor. Bu da fevkalade yanlış bir tutum'' diye konuştu. Bakan Bozdağ'ın konuşmasının ardından grup başkanvekilleri yeniden söz aldı. MHP Grup Başkanvekili Vural, Bozdağ'ın MGK'nın yarın yapılacağını söylediğini anımsatarak, MGK'nın, TBMM'den üstün olmadığını söyledi. Vural, ''Cumaya erteleyin. Hani önce milletti. İşinize geldiğinde millet, işinize geldiğinde bürokratik egemenlik'' dedi. Vural, Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın vekalet ettiğini, görüşmelerde de onun bulunması gerektiğini savunarak, ''Ancak aslı dururken vekiline niye müracaat ediyorsunuz, biz aslı gelsin istiyoruz'' görüşünü savundu. Görüşmelerin ardından kapalı oturuma geçildi.