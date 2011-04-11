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Dünya

MUHALEFET ARABULUCULARI PROTESTO ETTİ BİNGAZİ (A.A)

11 Nisan 2011 18:38

-MUHALEFET ARABULUCULARI PROTESTO ETTİ BİNGAZİ (A.A) - 11.04.2011 - Libya krizinde arabuluculuk yapacak Afrika Birliği heyeti Bingazi'ye geldi. Bölgedeki AFP muhabiri heyetin, dün özellikle NATO'nun bombardımanının durdurulmasına ilişkin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kabul ettiği "yol haritasını" Bingazi'deki Ulusal Geçiş Konseyine sunmak için geldiğini belirtti. Libyalı muhalifler ise gelen heyeti protesto etti. Bingazi'de binin üzerinde gösterici Kaddafi aleyhine slogan atarak, Afrika Birliği heyetine güvenmediklerini, bunların çoğunun Kaddafi'nin müttefiki olduğunu söylediler. Muhalefet, Kaddafi'nin hemen ayrılmasını, bu olmazsa barış olmayacağını belirtiyor. Afrika Birliği ülkelerinden Güney Afrika, Uganda, Moritanya, Kongo ve Mali'nin liderlerinin, Libya'daki şiddetin sona ermesine yardımcı olmak için bir heyet oluşturacağı bildirilmişti.  Afrika Birliği, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhaliflerin çatıştığı Libya'ya yabancı askeri müdahaleyi reddediyor.

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