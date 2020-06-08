T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhalefet, 2. Yargı Paketi'ne şerh düştü: Hak arama ve sağlıklı yargılama ikinci plana atılıyor

08 Haziran 2020 13:30

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 2. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifine muhalefet şerhi koyan CHP, teklifin torba kanun niteliğinde olduğunu belirterek, “Hak arama ve sağlıklı yargılamanın ikinci plana itileceği” uyarısında bulundu. CHP, HDP ve İyi Parti’nin muhalefet şerhlerinin ortak noktası, teklifinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulduğu, Meclis’in devre dışı bırakıldığı eleştirisi oldu.

ETİKETLER

ikinci yargı paketi2. yargı paketeichphdpiyiy partimuhalefetşerh düştühak aramabürokrasisağlıklı yargılama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24