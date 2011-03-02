-MUHALAFET YABANCI HAVA MÜDAHALESİ İSTEYEBİLİR ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Libya'nın Bingazi kentinde toplanan muhalif yöneticiler, Muammer Kaddafi rejiminin halk isyanıyla devrilmesi umudunu kaybetmekte olduklarını ve yabancı ülkelerin hava harekatı düzenlemelerini istemeyi düşündüklerini açıkladılar. Ayaklanmanın merkezi durumundaki Bingazi'deki karargahlarında toplanan muhalif liderler, askeri konsey kurduklarını açıkladılar. Ülkenin batısındaki hükümet kuvvetlerinin kendileri için büyük tehdit oluşturduğunu belirten muhalif liderler, kendi güçleriyle Kaddafi'nin kuvvetleri arasında güç farkı bulunduğunu ve uluslararası bir çözüm talep edilmesi veya bunun karşısındaki görüşün tartışılmakta olduğunu kaydettiler. Muhalifler, bu akşamki toplantılarında, Kaddafi'nin Trablus ve Sirte'deki güçlerini takviye etmesinin engellenmesi için uçuş yasağı oluşturulması ve yabancı hava müdahalesi seçeneklerini görüştüler. Libya'nın muhaliflerin safına katılan BM daimi temsilci yardımcısı İbrahim Dabbaşi de, muhalefet tarafından kurulan geçiş hükümetinin Muammer Kaddafi Trablus'u terketmeyi reddetse bile çalışmalarına başlayacağını söyledi. Dabbaşi, Kaddafi'nin iktidarı bırakmaya zorlamak için haftalar gerekebileceğini de sözlerine ekledi. Öte yandan, Malili yetkililer, aralarında eski isyancıların da bulunduğu Mali ve Nijer'deki yüzlerce Tuareg gencinin Libya'da halk ayaklanmasıyla mücadele etmek için Kaddafi'nin saflarına katıldıklarını bildirdiler. Kidal bölge parlamentosunun başkanı Abdüsselam Ag Assalat, bu nedenle çok endişeli olduklarını belirterek, ''Bu gençler yoğun biçimde Libya'ya gidiyorlar. Bu bizim için çok tehlikeli çünkü Kaddafi dirensin veya düşsün bizim bölgemiz için bunun etkisi olacaktır'' dedi. -JUPPE: ''LİBYA'YA ASKERİ MÜDAHALE ARAP KAMUOYU İÇİN HİÇ YAPICI OLMAYABİLİR'' Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise Fransız TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, NATO'nun Libya'ya askeri müdahalesinin iki kez düşünülmesi gerektiğini belirtti ve müdahalenin Arap kamuoyunda hiç de yapıcı bir etki yaratmayabileceği uyarısında bulundu. Bu aşamaya gelmeden önce Kaddafi'yi düşürmek için Batının baskısını arttırması gerektiğini belirten Juppe, ''Kaddafi er ya da geç iktidardan düşecek, çünkü çoktan Trablus'a sıkıştı kaldı'' dedi. Bu arada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'dan kaçan ve Tunus'a girmek için sınırda bekleyen yaklaşık 40 bin kişinin tahliyesi için uluslararası topluma acil çağrı yaptı. Sınırda durumun kritik seviyede olduğunu bildiren BMMYK, çoğunluğunu Mısırlıların oluşturduğu yaklaşık 40 bin kişinin sınırda beklediğini açıkladı. İtalya da, Başbakan Silvio Berlusconi başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısından sonra Libya'dan kaçan yaklaşık 10 bin mülteciye yardım sağlanması için Tunus'a bir insani yardım operasyonu düzenlenmesini kararlaştırdı. -CLINTON: EMRİ KADDAFİ'NİN VERDİĞİ İDDİALARININ ÜZERİNE GİDİLECEK- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''259 yolcunun öldüğü Lockerbie sabotajının emrinin Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin verdiği'' yönündeki iddiaların üzerine gidileceğini söyledi. Clinton, Kongre'de milletvekillerine yaptığı açıklamada, ''Bu iddiaları takip ediyoruz. FBI Direktörü Robert Mueller, Adalet Bakanı Eric Holder ve diğerleriyle bu konuda ne yapabileceğimizi görüşeceğim'' dedi. Düzenlenen sabotaj sonucu Pan Am Havayolları'na ait yolcu uçağı İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etmiş, Libya, bu olaydaki sorumluluğunu 2003 yılında kabul etmişti. İsyancılara katılmış olan Libya eski Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Abud el Celeil'in, Lockerbie saldırısını bizzat Kaddafi'nin emrettiğini söylediği bildirilmişti. Bu suçla ilgili Libyalı Abdül Basset el-Megrahi İskoçya'da ömür boyu hapse mahkum edilmiş, ancak cezasını çekmekte iken 2009 yılında, hastalığı nedeniyle affedilmişti. ABD yargı çevreleri, Megrahi ve ikinci bir Libyalı ile ilgili dosyanın hala kapatılmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirttiler. -GATES: GEMİLER İNSANİ YARDIMA DESTEK OLACAK- ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ''İki amfibi saldırı gemisini ve yüzlerce deniz piyadesini Akdeniz'e gönderiyoruz. Gerekirse tahliyelere ve insani yardıma destek olacaklar'' dedi. Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gates, bu güçlerin gerekirse Libya ile ilgili tahliye ve insani yardım çalışmalarına destek olacaklarını söyledi. Gates, herhangi bir askeri seçeneğin çok dikkatle belirlenmesi gerektiğini, çünkü böyle bir yöntemin hem bölgede, hem de ABD ordusunda ve ABD ordusunun Afganistan'da şu anda üstlenmiş olduğu görevler üzerinde ''çok büyük sonuçlarının olacağını'' ifade etti. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen de Libya ile ilgili bütün seçenekleri değerlendirmekte olduklarını ancak henüz, verilmiş bir karar bulunmadığını belirtti.