Muhafazakarların 2. evlilik mabedi Başakşehir

T24- Bugün gazetesinin yazarı Nuh Gönültaş, dindar ailelerin boşanma oralarında hızlı bir artış yaşanırken gizli yapılan ikinci evliliklerin de arttığını ileri sürdü. Gönültaş, muhafazakarların "ikinci eşler"inin Başakşehir'de yaşadıklarını iddia etti.

Nuh Gönültaş'ın köşesinde yayımlanan yazısı (16 Aralık 2010) şöyle:



Mahremiyet okulu







Gün geçmiyor ki, yakın çevreden, arkadaşlardan, akrabalardan bir boşanma, bir ayrılık haberi almamış olalım.



Çok arttı boşanmalar!

Dindar aileler arasında boşanmalarda da büyük yükseliş var.

Aynı şekilde yine dindar aileler arasında gizli evlilikler, gizli ikinci evliliklerin oranı da oldukça artmış görünüyor.

İstanbul'da bazı semtler bu türden gizli ikinci evlilik yapan kişilerin ikinci evlerinin, ikinci eşlerinin yaşadığı yerler olarak anılmaya başladı.



Mesela Başakşehir.

Başakşehir herkesin dilinde ama kimse ortaya çıkıp da gerçeği dile getirmiyor.



Başakşehir gizli evlilik yapan muhafazakâr kişilerin çoğunlukla ikinci evlerini kurmayı tercih ettikleri bir yer.

Son zamanlarda böyle bir ün kazandı bu bölge.

Şimdi...



Aksiyon Dergisi bu hafta boşanmaları, ayrılıkları kapak konusu yapmış.



Boşanma verileri dehşetli bir artış gösteriyor.



Muhafazakâr çevrelerde boşanma oranı yüzde 40 civarında seyrediyor.

Türkiye'de her ay 15 bin aile boşanıyor. Bu da yılda 180 bin ailenin ayrıldığını, parçalandığını gösterir.



Hafta başında gazetemizin de yazarı Mehmet Paksu bu konuda bir seri yayınladı.



Hepsi de dindar ailelerde meydana gelen ayrılıkların sebepleri üzerine sorunlu kişilerin gönderdiği mektuplara verilen cevaplardan oluşuyor. "Mahremiyet Okulu" adı verilen seri şu kitaplardan oluşuyor:



1. Kitap, Yusuflar Züleyhalar, aşk, nişan, nikâh flört meselesi ve evlilik korkusu...



2. Kitap, İhanetler cinsel sorunlar, ikinci evlilikler, aldatmalar, internet ilişkileri...



3. Kitap, Mutsuz evlilikler ve boşanmalar, evlilikte kavgalar, aile içi problemler...



Evliliklerde her ailenin sorunu kendine özgü sebepler içeriyor elbette.



Ama genel olarak bakıldığında modernleşmenin ortaya çıkardığı yenilikler dindar ailelerin çözülmesinde başrol oynuyor.



-Özellikle internet ve sosyal paylaşım siteleri vs. boşanmalara sebep olarak ilk sıralarda yer alıyor.



-Televizyonlarda yayınlanan dizilerde nikâhsız beraberliklerin övülmesi, özendirilmesi...



-İnternette tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra eşi ile arası açılan aileler ve tabii cinsel problemlerden kaynaklanan sebepler.



Her şey yolunda giderken, sıcak yuvanızda tencereniz kaynarken ne oluyor da bir gün aranız açılıyor, birbirinize olan sevginiz, saygınız azalıyor ve karşılıklı güven sona eriyor, aile yuvanızın kubbesinden çatırtılar gelmeye başlıyor?

Ne oluyor size, neden bu hale geliyorsunuz?

Neden gözünüz dışarıda?

Yuvanızı kurtarmak için nasıl bir yol izliyorsunuz, yardım alıyor musunuz?

Bu üç kitabın böylesi ailelere yardımı olabileceğini düşünüyorum.

Eşinden başka kimseyi görmek istemeyen kişiler sadakat sınavında neden sınavı geçemiyorlar?



Problemli dindar ailelerden gelen sorulara bu kitaplarda makul, yapıcı cevaplar var.

Kısaca şöyle diyor Mehmet Paksu Hoca:

"Elinizdeki gülünüzü koklayın, başka güllerde gözünüz gönlünüz olmasın. Çünkü başka güllerin gizli dikenleri vardır ve bunlar sürekli kalbimize batar, vicdanımızı kanatır, ruhumuzu bunaltır, huzur denen sırdan sizi mahrum bırakır."