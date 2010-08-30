Muhafazakarlar Nadir'in bağışlarını geri ödeyecek

T24- 17 yıl aradan sonra İngiltere'ye dönen işadamı Asil Nadir'in, geçmişte Muhafazakar Parti'ye yaptığı bağışların iade edilebileceği belirtildi.



Guardian gazetesi, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde, geçmişte alınan 440 bin sterlinlik bağışı geri verebileceğini yazdı.



NTV'de yer alan habere göre, parti yetkilileri, davada aklanması durumunda da, Nadir'den yeni bağış kabul edilmesine karşı.



Guardian, partinin Asil Nadir'le arasına mesafe koyma kararının Kıbrıslı işadamının davanın tamamlanmasından sonra Muhafazakarlara bağışlarını sürdürmeye hazır olduğu şeklindeki sözlerini izlediğini belirtti.



Gazeteye göre, Asil Nadir'in sahibi olduğu Polly Peck'in hesaplarını inceleyen uzmanlar, gruba bağlı bir şirketten 1985-90 yılları arasında, yönetim kurulu ve hissedarların bilgisi dışında defalarca bağış yapıldığını belirlemişti.



'NADİR DAVASI AYLARCA SÜREBİLİR'

Guardian, 17 yıl önce, yolsuzlukla suçlandığı dava öncesinde KKTC'ye kaçan ve geçen hafta İngiltere'ye dönen Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in, Perşembe günü ön duruşma için yargıç karşısına çıkacağını anımsatarak davanın en az dört milyon sterline mal olmasının ve aylarca sürmesinin beklendiğini kaydetti.