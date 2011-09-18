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'Muhafazakarız, liberaliz, sosyalistiz'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'de kendisine yöneltilen soruya, "muhafazakarız, liberaliz, sosyalistiz'' yanıtını verdi.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'de kendisine yöneltilen soruya, "muhafazakarız, liberaliz, sosyalistiz'' yanıtını verdi.

İngiltere'de bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, katıldığı bir oturumda, AK Parti'nin İngiltere'deki hangi partiye benzediği soruldu.

"Muhafazakarız, liberaliz ve sosyalistiz'' yanıtı veren Şimşek, Türkiye ekonomisi hakkında da konuştu.

Büyük cari açığı sorun olarak gösteren Şimşek'ten, AB üyeliği konusunda da mesaj gitti: "Türkiye AB için yük olmayacaktır, bir değer olacaktır..."

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'deki koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin yıllık kongresinde düzenlenen Türkiye oturumunda konuştu.


Türkiye'nin ekonomisi hakkında bilgilerveren Şimşek, ''Peki, her şey bu kadar güllük gülistanlık mı? Hayır, bazı yapısal sorunlarımız, büyük bir cari açığımız var'' dedi. 


'AB'ye yük olmayacağız' 

Türkiye'nin AB ile ilişkilerine de değinen Şimşek, ''Türkiye AB için yük olmayacaktır, bir değer olacaktır. Avrupa'nın problemlerini hafifletmeye yardım edeceğiz, problemlerine ek olmayacağız. Avrupa'nın önemli bir küresel ekonomik oyuncu olmasına yardım edeceğiz. AB önemini korumak istiyorsa, Türkiye'ye ihtiyacı var'' diye konuştu.


AKP sorusu

Oturuma katılanların sorularını da yanıtlayan Şimşek, ''İngiltere'de partilere bakıldığında, sizce AK Parti hangi partiye daha yakın?'' sorusuna, ''Aile değerleri gibi konularda muhafazakarız, ekonomi, küresel ilişkilere baktığınızda oldukça liberaliz. Gelir dağılımı, yoksulluk gibi konularda ise oldukça sosyalistiz'' yanıtını verdi.



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