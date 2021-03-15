Muhafazakar yazar, "Trump'ın enerji dolu ve 2024'e hazır olduğunu" iddia etti

T24 Dış Haberler

Muhafazakar yazar ve İslam karşıtı ACT! for America grubunun kurucusu Brigitte Gabriel, eski ABD lideri Donald Trump'ın yeni çekilmiş görüntülerini paylaştı ve 45. Başkan'ın 2024 seçimlerine hazır olduğunu yazdı.

Gabriel sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda, "Başkan Trump enerji dolu gözüküyor ve 2024 için hazır. Liderlik böyle gözükür" yazdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump'ın kolundaki yara bandına dikkat çekti ve alaycı yorumlarda bulundu.

Bu yorumların üzerine Trump'ın kürsüde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gabriel, "Trump İNANILMAZ gözüküyor!!! O 2024'e hazır ve kuduz sol bunu kabullenemiyor. Korkuyorlar!" diye ikinci bir paylaşımda bulundu.

Trump daha önce 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmak için Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerine katılabileceğinin sinyallerini vermişti.