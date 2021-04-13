Muhafazakar eski bankacı Lasso, üçüncü denemesinde Ekvador Devlet Başkanı seçildi

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Muhafazakar eski bankacı Guillermo Lasso, ülkede yapılan seçimleri ikinci turda kazanarak Ekvador'un yeni devlet başkanı seçildi.

Solcu bir ekonomist olan Andres Arauz, pazar gecesi sandıklar kapandıktan sonra yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

Lasso oyların yaklaşık yüzde 52'sini alırken Arauz yüzde 48'de kaldı.

Devlet başkanlığını üçüncü deneyişinde kazanan 65 yaşındaki Lasso, "Ülkemizin kaderini değiştirme meydan okumasını kabul ediyorum" dedi.

"Bugün bütün Ekvadorlular gelecekleri için bir karar verdi" diyen Lasso, "İnsanlar oylarını değişim ve daha iyi günler istedikleri yönünde kullandı" diye konuştu.