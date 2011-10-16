Muhabirin en zor anı!

T24

Alınan bilgiye göre, ilçede yayın yapan Ceyhan Radyo Televizyonu (CRT) muhabiri Yusuf Tunur (28), Çiftlikler köyü mevkisinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağında akaryakıt yüklü bir tankerin şarampole yuvarlandığı bilgisi üzerine haber için olay yerine gitti.Tunur, görevli polislerden kazada ölen ve Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün dayısı Ramazan Arıcı (45) olduğunu öğrendi. Olay yerinde görevli polisler ve meslektaşları tarafından sakinleştirilen Tunur, daha sonra ailesine acılı haberi verdi.Tunur, yıllardır bu mesleği yaptığını, birçok kaza haberi yazdığını ancak böyle bir durumu ilk kez yaşadığını belirterek, ''Ölen sürücünün kimliğini gördüm. Fotoğrafına baktığımda şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Aslında inanamamıştım. Bir süre sonra kendime gelince olayı cep telefonumla aileme ve akrabalarıma bildirdim'' dedi.Kazada hayatını kaybeden, evli ve 7 çocuk babası Ramazan Arıcı'nın fuel-oil yüklü 72 AD 182 plakalı tankerle Mersin'den Gaziantep'e giderken ailesini görmek üzere Ceyhan'a uğradığı öğrenildi.Arıcı'nın cenazesinin ilçeye bağlı Yılankale köyünde defnedildiği bildirildi.