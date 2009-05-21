Muhabir Bingöl'ü karıştırdı!

Bingöl'de yayın yapan yerel bir gazete muhabiri yaşadığı haber sıkıntısı nedeniyle internette haber araması yaparken, 2007 yılındaki bir çatışma haberini kopyalayıp gazetede yayınlattı.



Yayınlanan bu haberin ardından bazı ajanslar da teyit etmeden haberi servis etti. Haber bazı internet siteleri ile ulusal kanallarda "Bingöl'de çatışma, 3 yaralı" başlıklarıyla duyuruldu. Bunun üzerine Bingöl Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti: Bingöl'de yayın yapan Bingöl Gazetesi'nin muhabiri M.A.Y., yaşadığı haber sıkıntısı üzerine internette Bingöl ile ilgili haber araması yaptı. Yapılan haber araması sonucunda çıkan, 19 Mayıs 2007 tarihinde Bingöl merkez Topalan Köyü'nde güvenlik güçleriyle PKKlı teröristler arasındaki çatışmada 3 askerin yaralanması haberini alıp, olayın tarihine bakmadan gazetede kullandı.



Haber, 20 Mayıs 2009 tarihli gazetede "Bingöl'de çatışma 3 asker yaralı" başlığıyla yayınlandı. Haberin yayınlanmasının ardından bazı haber ajansları haberi teyit ettirmeden servis yaptı. Birçok televizyon kanalı ve internet sitesi de, "Bingöl'de çatışma, 3 yaralı" başlıklarıyla haberi kullandı.



Bunun üzerine Bingöl Valiliği bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bingöl Valisi İrfan Balkanlıoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "20.05.2009 günü bazı haber kaynaklarında Bingöl Topalan mevkiinde çatışma çıktığı ve 3 askerin yaralandığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir olay meydana gelmemiştir" denildi.

