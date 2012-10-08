Muğla'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne, bugün öğleden sonra sağanak yağmurla birlikte yağan ceviz büyüklüğündeti dolu yağdı. Yağış, ekili alanlarda ve narenciye bahçelerinde zarara yol açtı.

Muğla'ya yağmurla birlikte bir süre sonra ceviz büyüklüğünde dolu, yollara ve caddelere düşmeye başladı. Muğla- Fethiye Karayolu’nda seyreden sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, evlerine gitmekte olan yayalar da zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri etkili olan dolu nedeniyle müsait buldukları alanlara araçlarını çekerek yağışın dinmesini bekledi. Dolu tarım alanlarına zarar verdi. Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede metrekareye 4 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.