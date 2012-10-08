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Yaşam

Muğla'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İlçede bugün saat 17.00 sıralarında, şiddetli sağanak yağmur başladı

08 Ekim 2012 01:13

Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne, bugün öğleden sonra sağanak yağmurla birlikte yağan ceviz büyüklüğündeti dolu yağdı. Yağış, ekili alanlarda ve narenciye bahçelerinde zarara yol açtı.

Muğla'ya yağmurla birlikte bir süre sonra ceviz büyüklüğünde dolu, yollara ve caddelere düşmeye başladı. Muğla- Fethiye Karayolu’nda seyreden sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, evlerine gitmekte olan yayalar da zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri etkili olan dolu nedeniyle müsait buldukları alanlara araçlarını çekerek yağışın dinmesini bekledi. Dolu tarım alanlarına zarar verdi. Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede metrekareye 4 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.
 

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Muğlacevizdolu yağdı

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