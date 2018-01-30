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Spor

Muğlaspor Sami'yle anlaştı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) TFF 3

30 Ocak 2018 16:11

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Muğlaspor, Cizrespor\'dan ayrılan sağ kanat Sami İzcican\'la el sıkıştı. Cizrespor\'da ilk yarıda 16 maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Van Büyükşehir Belediyespor\'da profesyonel olduktan sonra Mersin İdmanyurdu, Adanaspor, Şanlıurfaspor, Bucaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Sivas Belediyespor, Niğde Belediyespor ve Gölcükspor\'da da görev alan Sami, 3. Lig\'de 131 karşılaşmada 14 gol kaydetti.

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