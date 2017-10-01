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Spor

Muğlaspor - 1461 Trabzon: 3-0 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Güner Mucu Taştan (xx), Muratcan Ilgaz (xx) MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Osman (xx), Erhan (xx), Alican (xxx), Polat (xxx), Nizamettin (xx) (Dk

01 Ekim 2017 20:35

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Güner Mucu Taştan (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Osman (xx), Erhan (xx), Alican (xxx), Polat (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 78 Oğuzhan xx), Haluk (xx), Berkay (xx) (Dk. 67 Veysel xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 84 Enes), Ender (xxx), Emre (xxx)
1461 TRABZON: Ogün (x) - Yunus Emre (xx), Alihan Tunçer (x), Yüksel (x) (Dk. 7 Alihan Aydın xx), Yağızcan (x), Furkan (x) (Dk. 47 Savaş x), Sefacan (xx), Semih (x), Melih (x) (Dk. 70 Ahmet x), Aykut Sevim (xx), Aykut Civelek (x)
GOLLER: Dk. 43 Ender, Dk. 82 (P) Veysel, Dk. 90+2 (P) Emre (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Polat, Alican, Ender (Muğlaspor) - Ogün, Aykut Civelek, Alihan Aydın (1461 Trabzon)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Muğlaspor, kötü gidişatına 1461 Trabzon karşılaşmasında son verdi: 3-0. Yeşil-beyazlılar evinde oynadığı maçın 43\'üncü dakikasında Ender\'le öne geçerken, 82\'de Veysel, 90+2\'de Emre penaltıdan attıkları gollerle takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla 8 puana yükselen Muğlaspor, üst sıralara tırmandı.  

18\'inci dakikada Polat\'ın ara pasında Ender ceza sahası içine girer girmez vurdu, kaleci Ogün ayaklarıyla topu kornere çeldi. 
43\'üncü dakikada Muğlaspor öne geçti. Ramazan\'ın yaptığı ortada Ender topa ayak koydu: 1-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
49\'uncu dakikada Savaş\'ın derinlemesine pasında topla buluşan Aykut Sevim\'in şutunda top yan direkte patladı. 
80\'inci dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Aykut Civelek\'in Ramazan\'ı düşürmesiye hakem beyaz noktayı gösterdi.
82\'nci dakikada atışı kullanan Veysel farkı 2\'ye çıkardı: 2-0. 
90+1\'inci dakikada 1461 Trabzon ceza sahası içinde oluşan karombolde Ayku Civelek topa elle müdahale etti, hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 
90+2\'nci dakikada Emre penaltıyı gole çevirdi: 3-0.
Muğlaspor 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

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