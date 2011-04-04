Muğla'daki Roma dönemine ait Akköprü de sular altında kalacak

T24 - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ve baraj suları altında kalacak olan tarihi Akköprü'nün zarar görmeden ileriki yıllarda tekrar gün ışığına çıkarılabilmesi için kil ve kaya dolguyla kaplandığı bildirildi.

Dalaman Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Proje Müdürü İlker Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romalılar tarafından M.S. 3. yüzyılda Dalaman Çayı üzerine yapıldığı tahmin edilen, 30 metre yükseklikte ve 50 metre uzunluğundaki tarihi Akköprü'nün baraj suları altında kalacağını söyledi.

Dalaman Akköprü Barajı'nın enerji üretimine başlamasıyla birlikte sular altında kalacak olan tarihi Akköprü'nün zarar görmemesi ve ileriki yıllarda tekrar gün ışığına çıkarılabilmesi için koruma çalışmaları yapıldığını belirten Akar, şöyle konuştu:

''Akköprü'de başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı. Tamamen kil ve kaya dolgu ile kaplanarak korumaya alındı. Yavaş yavaş yükselen baraj suyunun altında kalacak. Önümüzdeki günlerde tamamen suya gömülmüş olacak. Baraj ömrünü tamamladığında bu da yaklaşık 200 yıl sonra demek oluyor, gün yüzüne çıkarılabilecek. Biz o zamanki kuşaklara bilgi amaçlı köprünün bazı yerlerine bilgiler yazarak tarihe not düştük. Ayrıca muhafaza içerisinde Kur'an-ı Kerim ve bu güne kadar baraj inşaatında çalışan yaklaşık bin 300 personelin isimlerini yazdık.''

Köylüler köprüsüz kaldı

Akköprü köyü Muhtarı Mustafa Karahan ise vatandaşların kullandığı Akköprü ve 1960 yılında ormancılar tarafından yapıldığı bilinen köprülerin, baraj suları altında kalacağını anımsatarak, ''Akköprü korumaya alındı. Köylünün kullanacağı başka köprü yok. Yetkililer tarafından gösterilecek bir yere acilen yeni köprü yapılması gerekiyor. Kısa sürede sorunun çözüleceğini bekliyoruz'' dedi.

Akköprü, turizm sezonunda günde ortalama 600 kişinin rafting yaptığı, Türkiye'nin en iyi rafting rotalarından biri olan Dalaman Çayı parkuru üzerinde yer alıyordu.



