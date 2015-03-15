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Yaşam

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

15 Mart 2015 10:06

Muğla'nın Milas ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Milas'tan Ören istikametine seyreden Aziz Tığ'ın (62) idaresindeki 06 FL 5195 plakalı otomobil, Uğur Karan'ın (23) kullandığı 48 KM 122 ve Mehmet Ölmez (27) yönetimindeki 48 LM 619 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada sürücüler Uğur Karan, Mehmet Ölmez, Aziz Tığ, Zafer Kundakçı (43) ile Fikret Ergüneş yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fikret Ergüneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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