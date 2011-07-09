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Yaşam

Muğla'da sıcak asfalt eritti

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Muğla’da, Muğla-Aydın karayolunun bir kısmında asfalt eridi.

09 Temmuz 2011 03:00

T24- Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Muğla’da, Muğla-Aydın karayolunun bir kısmında asfalt eridi.





Muğla’da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, bazı karayollarında da yüksek sıcaklık nedeniyle asfaltta erimeler gözlendi.

Muğla-Aydın karayolunda asfaltın erimesi, sürücülerin güçlükle seyretmelerine neden oldu. Asfaltın eridiği noktalara karayolları ekipleri tarafından kum ve mucur döküldü.

Hava sıcaklığının nemin de etkisiyle 38 derece ölçüldüğü Bodrum’da ise turistler ve vatandaşlar sahilleri doldurdu. Turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Gümbet, Gümüşlük, Turgutreis ve Ortakent plajlarında denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle parklarda ve gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Hava sıcaklığında yaşanan artış nedeniyle otellerin havuzlarında da hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının en fazla hissedildiği öğle vaktinde, sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Bu arada, Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğünü ve 1-2 derece daha yükseliş olacağını bildirdi.

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