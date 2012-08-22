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Yaşam

Muğla'da safari cipi kaza yaptı, 13 yaralı

Polis kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsünün bulunması için soruşturma başlattı

22 Ağustos 2012 19:17

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde safari cipinin yaptığı kaza sonucu 12 turist ve Türk şoför yaralandı. 13 yaralı çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde safari turundan dönen turistleri taşıyan cip, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada 12'si tatile gelen İngiliz uyruklu turist olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, kaza Süleyman Demirel Bulvarı Zincirlikavak mevkiinde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Safari turuna katılan İngiliz turistleri kaldıkları otele götüren Soner Üçpınar idaresindeki 48 GC 203 plakalı cip, iddiaya göre plakası alınamayan başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıktı. Önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarpan cip devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 turist yaralandı. Devrilen aydınlatma direği yol kenarında bulunan fırının içine düşerken, fırında yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, hurdaya dönen cipin olay yerinden kaldırılmasının ardından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. Polis kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsünün bulunması için soruşturma başlattı.

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