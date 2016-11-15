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Muğla'da rehber köpeği öldürülen engelli vatandaş için kampanya

"O benim her şeyimdi, onsuz ne yapacağım"

15 Kasım 2016 19:53

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli 51 yaşındaki Mustafa Demirtaş'ın yıllardır adeta gözü olan rehber köpeği 'Doddi' zehirlenerek öldürüldü. Talihsiz adam köpeği için, "O benim her şeyimdi, onsuz ne yapacağım" diyerek çaresizliğini haykırdı. Demirtaş için change.org’da kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek vermek için tıklayınız

Olay, ilçeye 30 kilometre mesafadeki Osmaniye Mahallesi Camiyanı mevkiinde meydana geldi. Elektriği ve suyu olmayan evinde tek başına yaşayan, işi ve sosyal güvencesi bulunmayan, kardeşlerinin yardımıyla geçinen 51 yaşındaki görme engelli Mustafa Demirtaş'a rehberlik eden kurt kırması 'Doddi' adlı köpek, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

"O benim her şeyimdi..."

Mustafa Demirtaş, zehir katılmış salamı yemesi sonucu telef olduğunu kaydettiği köpeği için, "O benim her şeyimdi" diyerek şunları söyledi:

"Daha 16 yaşındayken 1981'de köyümüzde çıkan orman yangınına müdahale ederken sol gözüm, 2003'te ise yine ormanda odun parçası kaçan sağ gözümden oldum, 13 yıldır hiç görmüyorum. Evlenmedim, işim ve sosyal güvencem yok. Kardeşlerimin yardımıyla tek başına bir evde yaşıyorum. Yemeğimi yapıyor, ocağımı yakıyorlar. Ama her zaman yanımda olamıyorlar. 9 yıl önce daha yavruyken 'Doddi'yi sahiplendim. onunla hayatımda başka bir devir başlamıştı. Artık, Doddi'yle dışarı çıkabiliyor, gezebiliyordum. Benim her şeyim oldu, hayvan değil insandı sanki. Şimdi ben onsuz ne yapacağım. Her şeyimi, gözümü zehirleyenler bulunup, cezalandırılsın."

 

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