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Çevre

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar köyünde orman yangını çıktı. Yangına çevre illerden 3 yangın söndürme helikopteri gönderildi

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, Nazilli, Milas ve Marmaris'ten havalanan 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi ile karadan müdahale ediliyor.


Yangının büyüme eğimi göstermediği ve ekiplerin yangını kısa süre içinde kontrol almasının beklediği öğrenildi.


Erdemli'de orman yangını 


Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sıraç köyünde orman yangını çıktı.


Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara, yaptığı yazılı açıklamada, Erdemli İşletme Müdürlüğü Tömük Şefliği içmeler mevkisinde çıkan yangında 1,5 hektarı bozuk orman olmak üzere 2,5 hektar alanın tahrip olduğunu bildirdi. Gözükara, şunları kaydetti:


''Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 14 arazöz, 27 araç, 95 yangın işçisi ve vatandaşlar katıldı. Yangına piknik yapan bir vatandaşın neden olduğunu tahmin ediyoruz. Bu durum, orman yangınları için uyarılarımızın ne kadar yerinde ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımızdan gördükleri her dumanı anında Alo 177 yangın ihbar telefonuna bildirmelerini önemle rica ediyoruz.''


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, nisbi nemin düşük olduğu bu günlerde vatandaşları ormanda ve çevresinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Gözükara, sigara izmariti atılmaması, bahçe artığı ve anız ateşi yakılmaması, piknik yapılırken ateş yakılmasından kaçınılmasını istedi.

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