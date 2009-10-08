Muğla'da kedi ve köpek itlafı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi, Göltürkbükü Beldesi'nde, atılan zehirli kıymalardan yiyen aralarında sahipli olanlarında bulunduğu 4 köpek ile 2 kedi telef oldu. 4 köpek ise veteriner ve hayvanseverlerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göltürk Beldesi'nde, dört yıldır çeşitli aralıklarla süren köpek katliamlarına, bugün bir yenisi daha eklendi. Gölköy Mahallesi, Akdeniz Caddesi'ndeki villa ve sitelerin bahçesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan zehirli kıymalar, Zeynep Nevra Hetman'ın 2 yaşındaki, boxer cinsi ‘Şopar’ ve Kezban Aksu'nun aynı yaştaki ‘Paşa’ adlı köpeklerinin de aralarında bulunduğu 4 köpek ile 2 kediyi öldürdü. Zehirli kıymalardan yediği belirlenen 4 köpek ise, hayvansever antikacı Zeynep Nevra Hetman, Kezban Aksu ve veteriner Fulya Kara'nın müdahalesiyle kurtarıldı. Zehirli kıymadan yemedikleri belirlenen köpekler ise evlere alınarak, korunmaya çalışıldı.



26 kedi ve üç köpek besleyen İstanbullu antikacı Zeynep Nevra Hetman, yapılanın insanlığa sığmayacak bir şey olduğunu belirterek, “Bu düpedüz vahşet. Beldede, dört yıldır sokak köpeklerine yönelik devam eden katliam, bir yıldır sahipli köpeklere de sıçradı. Son dört yılda katledilen köpek sayısı 100'ü buldu. Köpekleri ‘sitrigtin’ gibi kuvvetli maddeler bulunan kıymalarla zehirliyorlar. Köpeklerimiz 15 dakika içinde gözlerimizin önünde çırpına çırpına öldü. Ne yazık ki bu katliamları gerçekleştirenlerin hiç biri bugüne kadar yakalanmadı. Böyle olduğu sürece bu katliamlar devam edecek” dedi. Hetman, köpek ve kedilerin zehirlenmesiyle ilgili olarak jandarmaya ve savcılığa de gerekli suç duyurularını yaptıklarını da söyledi. Telef olan kedi ve köpekler Hetman ile Aksu'nun villarının bahçelerine gömüldü.

Jandarma Göltürkbükü Belediyesi Zabıta ekipleri, köpek ve kedilerin katledilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.