Muğla'da Engelsiz Yaşam Festivali

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA, İzmir, Aydın ve Eskişehir Büyükşehir belediyelerinin Muğla\'da ortak düzenlediği Engelsiz Yaşam Festivali\'nde, 45 ilden gelen engelliler doyasıya eğlendi.

Muğla, Eskişehir, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen \'Engelsiz Yaşam Festivali\', Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Festival, Sınırsızlık Meydanı\'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından etkinliklere, Sosyo-Kültürel Alan\'da devam edildi. Festival, engelli bireylerin bir süre önce seslendirdiği \'Deniz Üstü Köpürür\' türküsünün klibinin, sinevizyonda gösterimiyle sürdü. İlk kez gösterilen klip beğenildi. Engellilerin hayal ettikleri kahramanların kostümlerini taşıdıkları defile sunuldu.

İsmail YK Show, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri\'nin dans gösterimi yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Muğla\'dan \'Cici kızlar\' Grubu ve İzmir\'den \'İzci grubu ritim\' gösteri yaptı. Muğla Engelliler Derneği\'nin Harmandalı Zeybeğiyle etkinlikler sürdü. Bunun yanı sıra açılan stantlarda engellilerin yapmış olduğu çeşitli resim ve el sanatları ürünleri sergilendi.

\'ENGELSİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ\'

Festivalde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, engelsiz bir kent için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Gürün, \"Bine yakın engelli kardeşimiz burada. Tamamen kendilerinin emekleriyle olan bir festival. Sunucusundan defilesindeki mankene kadar hepsi hayata engelsiz, umutlu gözlerle bakan kardeşlerimiz. Onların mutluluğu, sosyal hayata daha fazla katılmaları, yeni arkadaşlık kurmaları bizim önceliğimiz olmalı. 4 Büyükşehir bir araya geldik ve ilkini Muğla\'mızda düzenledik. Biz sadece onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Muğla\'mızda engelleri sevgiyle ve hizmetlerimizle aşıyoruz. İlimizde yapmış olduğumuz \'Kısa Mola\', \'Engelsiz Plajlar\', \'Evde Bakım Hizmetleri\', \'Engelleri Sporla aşıyoruz\' projesi ve engelli rampalı araçlarımızla dezavantajlı dostlarımızın diğer bireylerle aynı koşullarda sağlamaya gayret ediyoruz\" dedi.



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