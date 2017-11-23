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Muğla'da deprem

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı

23 Kasım 2017 02:36

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23:22'de derinliği 12 kilometre olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23:22'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Muğla Valisi depremle ilgili açıklama yaptı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

 

Muğla Vali Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla ilçede herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezine yapılmış herhangi bir arama kaydının da olmadığını vurgulayan Civelek, "Ula Kaymakamımız tüm mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede şu an için herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını teyit etmiştir" ifadesini kullandı.

 

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