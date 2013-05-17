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Yaşam

Muğla'da ardarda 2 deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

17 Mayıs 2013 10:29

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 00.21'de 4.4, saat 00.26'da da 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) alınan bilgiye göre, saat 00.21'de merkez üssü Ula ilçesine bağlı Gökçe köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin, yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu arada, 00.26'da da merkez üssü Ula ilçesine bağlı Şirinköy olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Muğla ve Ula ilçesinde kısa süreli tedirginliğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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