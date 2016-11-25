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Yaşam

Muğla'da 9 milyon alabalık telef oldu

Tesisin 2 bin 500 ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük alabalık üretim çiftliği olduğu belirtildi

25 Kasım 2016 21:21

Muğla'nın Seydikemer İlçesi’ndeki Eşen Çayı üzerine kurulu Abalıoğlu Alabalık Tesisinde su bendinin yıkılması sonucu oksijensiz kalan 9 milyon 900 bin alabalık telef oldu.

DHA'nın haberine göre Seydikemer’in Ören Mahallesi’ndeki Abalıoğlu Alabalık Üretim Tesisinin Eşen Çayı’ndan su almak için kullandığı beton bent, dün saat 19.00’da kendiliğinden yıkıldı. Bendin yıkılması sonucu alabalık tesisindeki havuzlara su verilemedi.

Durgun suda oksijensiz kalan balıkların telef olmaması için bende iş makineleriyle müdahale edildi. Ancak bent 4 saat süren çalışmalara rağmen tamir edilemeyince tesisteki 228 havuzda oksijensiz kalan 9 milyon 900 bin alabalığın tamamı telef oldu.

 

Balıklar oksijensiz kaldı

 

Tesisin 2 bin 500 ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük alabalık üretim çiftliği olduğunu belirten Ören Mahallesi Muhtarı Şahin Ekinci, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bendin yıkılmasının ardından tesisin bekçileri tarafından uyarıldığını anlatan Ekinci, "Bendin yıkılması haberi geldikten sonra hemen iş makineleriyle müdahale ettik. Ancak saatlerce süren çabaya rağmen başarılı olamadık.

Bent yaklaşık 15 yıllık. Eski inşaat tekniklerinin yetersizliği bu sonucu doğurmuş olabilir" dedi. Ekinci, "Tesisimiz 40 kişiyi istihdam ediyor. Şu an tüm işçilerimiz temizlikçalışması yürütüyor. Çalışmalar tamamlanıp üretime tekrar başlanacaktır. Kaybettiğimiz milli servetimizdir" diye konuştu. Tesiste 35 milyon liralık zarar olduğu duyuruldu. 

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