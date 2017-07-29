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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi

29 Temmuz 2017 11:52

Muğla'nın Ula İlçesi'nde saat 05.24'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Köyü’nde sabah saat 05.24’te Richter Ölçeği’ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı.

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