"Muğla’da 32 hayvan tarım ilacıyla katledildi!"

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka köyünde 32 hayvanın tarım ilacıyla katledildiği iddia edildi. Sahipli ve sahipsiz hayvanların katledilmesinin zehirli tavuk etleriyle olduğu ileri sürüldü.

Bölge sakinlerinden Bahar Öksüz, her yaz sezonu başında köpek ölümleriyle karşılaştıklarını ancak şimdiye kadar bu kadar büyük bir katliamlara karşılaşmadıklarını söyledi.

Bölgede sokak hayvanlarından en çok rahatsız olan kesimin ensaf olduğunu belirten Öksüz, “Birine genelde para verip yaptırıyorlar bunu. Et, tavuk, kemik, tarım ilacı paralı birinden çıkar diye düşünüyoruz” dedi.

Bölgede yaşayan ve hayvansever insanların dahi savcılığa suç duyurusu bulmaktan çekindiğini söyleyen Öksüz, şüpheliler hakkında araştırma yapıldığını söyledi.

Bölge sakinlerinden Pınar Dinlemez'in konu hakkında yazdığı yazı şöyle:

"Akyaka'da 32 tane sahipli ve sahipsiz hayvan, tavuk etine karıştırılmış tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldü. Seri cinayet, Muğla'nın Akyaka Mahallesi’nde 24 Mart Perşembe gününü cumaya bağlayan gece meydana geldi. İlk belirlemelere göre 32 adet sahipli ve sahipsiz hayvan zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen 5 adet sahipli hayvan Gökova Medika-Vet Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir tanesi kurtarılamadı, geri kalan 4 köpeğin tedavisi sürüyor. Gökova Medika-Vet Hayvan Hastanesi'nden Veteriner Göksel Bayramlı'nın verdiği bilgiye göre hayvanlar tavuk etine karıştırılmış "Lanet 90" adlı tarım ilacıyla zehirlendi. Akyaka sakinleri zehirlenme vakalarının çarşamba gecesinden itibaren görülmeye başlandığını belirtti.

"Akyakalılar, mahallede ikamet etmeyen şüpheli şahısların ellerinde tavuk ve kemik dolu poşetlerle civarda gezerek hayvanları beslemeye çalıştıklarını, kendilerinin de bu şahısları uzaklaştırdıklarını anlattı. Her turizm sezonu başında bu tür hayvan katliamlarının yaşandığını belirten Akyakalılar; ‘Bu vahşeti her kim yapıyorsa ortaya çıkarmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Bunların hepsi Belediye kontrolündeki hayvanlar. Kimseye zararları yok. Yazlıkçıların alıp sokağa attıkları hayvanları Akyakalılar bakıp besliyor. Bu vahşete sessiz kalmayacağız. İmza kampanyası, yürüyüşlerle tepkimizi göstereceğiz. Faillerin bulunması ve gereken cezayı almaları için mücadele edeceğiz” dediler.

"Katliam, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği (GEYDER), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Akyaka Sokak Hayvanları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirdi. Dernekler faillerin bulunması için suç duyurusunda bulundu. Akyaka Belediyesi ilk başta vakanın "faili meçhul" olduğunu ve konu hakkında yapılacak bir şey olmadığını belirtse de, tepkiler üzerine olay yerine belediye veterinerini gönderdi. Veteriner ve jandarmanın çalışmaları halen sürüyor."