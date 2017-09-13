T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 03:26

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak Mahallesi\'nde oturan A.Y.\'nin, evine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobiliyle evine gelen A.Y., evin önünde önlem alan jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sırasında yol kenarına çuval atan A.Y., kıskıvrak yakalandı. Yol kenarına atılan çuvalda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.\'nin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLA MenteşeMenteşeJandarma KomutanlığıMahallesiOtomobiliyleKovalamacaYolGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24