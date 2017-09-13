Muğla'da 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak Mahallesi\'nde oturan A.Y.\'nin, evine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobiliyle evine gelen A.Y., evin önünde önlem alan jandarmanın dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sırasında yol kenarına çuval atan A.Y., kıskıvrak yakalandı. Yol kenarına atılan çuvalda, yaklaşık 10 kilogram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.\'nin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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