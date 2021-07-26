Muğla Tabip Odası Başkanı: İki hafta içinde vaka patlaması yaşayacağız

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Muğla’da Kurban Bayramı tatilinde nüfus yaklaşık 6 kat arttı. Koronavirüs aşılama oranında yüzde 85,1 ile birinci sırada bulunan kentte haftalık vaka sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı tablosunda 3-9 Temmuz haftası 100 bin kişide görülen vaka sayısı 16,69 iken bu sayı 10-16 Temmuz haftasında yüzde yüz yükselerek 33.44 oldu.

Duvar'dan Eren Topuz'a konuşan Muğla Tabip Odası Başkanı Şahin, kentteki vaka artışlarının PCR testlerinin pozitifliğiyle alakalı olduğuna dikkat çekerek "Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlarda aynı oranda artış yok" dedi.

Şahin, "İki hafta içinde vaka patlaması yaşayacağız. Bugün 12 bin oldu, yarın 15 bin, sonraki gün 17 bin… Katlanarak gidecek. 20 binlerle sınırlı kalmayabilir, 50-60 binlere çıkabilir vaka sayısı. Tedbirlerde tekrar geri saracağız. Ancak aşılama oranı istediğimiz hızda ve seviyede olmamasına rağmen, Türkiye genelinde hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş olmasını bekliyorum. Vaka sayısına oranla ölüm artışı olmayacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Şu anki pozitif vakaların yüzde 70-80’inin delta varyantı olduğunu düşünüyorum"

Delta varyantı ilgili Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını eleştiren Şahin, “Avrupa’da vakaların yüzde 90’ı delta varyantı. Rusya’da daha yüksek. Biz diyoruz ki ‘Bizde delta varyantı sayısı bini geçmedi’. Ben şu anki pozitif vakaların yüzde 70-80’inin delta varyantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz dünyadan yalıtılmış değiliz. Aynı insan hareketliliği devam ediyor. Hatta biz daha teşvik ediyoruz. Rusya’da aşılanma oranı yüzde 10’larda, halkın yüzde 90’ı daha aşılanmamış. Delta varyantı turistler geliyor şu anda. Bu da delta yayılımını artıracak” ifadelerini kullandı.