Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 5 helikopter havadan, 10 arazöz ve 100 orman işçisi karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Döğüşbelen Mahallesi Sultaniye mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 2 uçak, 5 helikopter havadan, 10 arazöz ve 100 orman işçisi karadan müdahale ediyor.

Yangına arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler güçlükle müdahale ediyor. Bölgeye, çevre ilçelerden de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.