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Yaşam

Muğla'da orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

22 Temmuz 2021 21:23

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin, suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 18 yaşındaki R.R.B. gözaltına alındı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin, suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar görmüştü.

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