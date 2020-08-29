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Muğla'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi

29 Ağustos 2020 00:51

Muğla Valiliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

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