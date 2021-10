Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı: İster kasten olsun, ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecektir

Türkiye'nin güneyinde birbiri ardına çıkan orman yangınlarında onlarca bin hektar alan kül oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla'nın 9 ilçesinde çıkan orman yangınlarında yanan alan miktarına ilişkin verdiği bilgiye göre; 13 bin 600 hektar ile Marmaris ilk sırada. 12 bin 1 hektar ile Köyceğiz ikinci ve 11 bin 369 hektar ile Menteşe üçüncü sırada yer aldı. Bodrum'da 9 bin 85, Milas'ta 8 bin 480, Kavaklıdere'de 7 bin 568, Yatağan'da 2 bin 14, Seydikemer'de 2 bin 11, Dalaman'da 99, Fethiye'de 16 ve Datça'da 9 hektar alan yandı. Toplamda il genelinde şu anki hesaplamalara göre 66 bin 252 hektar alanın yandığı saptandı. Öte yandan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’nin verilerine göre, Türkiye'de 2008 ila 2020'de her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar son 8 ayda yüzde 755 arttı. 2008 ila 2020'de, her yıl ağustos ayına gelindiğinde çıkan orman yangını sayısı ortalama 59 olarak kayıtlara geçti; bu sayı 2021'de 159'a çıktı. 2021'in ocak ile ağustos ayları arasında kül olan ormanlık alan 177 bin 476 hektara ulaştı. EFFIS'in rakamlarına göre 12 yıllık geçmişte her yıl ortalama 129 kez alevlerle mücadele edildi. Bu yıl, bu rakam temmuz ayında aşıldı.