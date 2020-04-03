Muğla Belediye Başkanı yazlıkçılara seslendi: Yaygın enfeksiyon olursa hastanelerin yetmeme durumu var, lütfen gelmeyin

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, yeni tip Koronavirüs önlemleri nedeniyle, yazlığı bulunanların bölgeye gelmemesi için çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de yazlıkçılar, sezon başlamadan evlerine geldi.

Başkan Gürün, "Çok özel bir doğaya sahip olan Muğla ve ilçelerinde ikinci konut sahibi olan vatandaşlarımız var. Bulundukları ilden geliyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelmemeleri gerektiğini hem kendilerinin hem de Muğlalıların sağlığı için önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Herkesin evinde kalması gerekiyor" diye konuştu.

"Sağlıklı günlerde buluşalım"

Başkan Gürün, virüs taşıyanların kuluçka dönemi içerisinde sağlıklı görülebildiğini belirtip, "Yedi ila on dört gün içerisinde semptomlar beliriyor. Hastalık ortaya çıkıyor. Yakın temasta oldukları herkese virüse bulaştırma imkânı oluyor. Bu zinciri kırmak için kendi şehirlerinde ve evlerinde kalmaları gerekiyor.



Yazlığa gelerek daha rahat edebilirim demek maalesef kendi sağlıkları için uygun değil. Muğla'nın kış nüfusuna göre kendi sağlık tesisleri var. Yaygın enfeksiyon durumu olursa, hastanelerin yetmeme durumu var. Yazlıkçılardan ricamız daha sonraki sağlıklı günlerde buluşalım" dedi.