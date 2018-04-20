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Spor

Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e: Bunların meslekten men edilmesi lazım

Televizyon programcısı Fenerbahçeli Müge Anlı, Tolga Zengin'i eleştirdi

20 Nisan 2018 16:29

Olaylı derbiyi statta izleyen Fenerbahçe taraftarı Müge Anlı, sabah yayınlanan programında Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin'i eleştirdi.

Müge Anlı'nın derbi yorumu:

"Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim"

Müge Anlı'nın bu sözleri Beşiktaşlıların tepkisini çekti. Eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Cansun da Müge Anlı'ya cevap verdi. Ali Cansun, "Taraftar orada olduğu için futbolcu para kazanmıyor. Futbolcu, futbol oynama yeteneklerine sahip olduğu için para kazanıyor. Müge Anlı, hadi programına gelenler ana avrat küfür etsin; sen de programını devam ettir bakalım?" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka maç 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş'in kafasına cisim isabet etti ve 5 dikiş atıldı. Müsabaka ile ilgili son karar TFF tarafından 25 Nisan Çarşamba günü verilecek. 

 

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