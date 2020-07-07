Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış!

Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.

Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan ve tüm suçlamaları reddeden Ali Osman S.’nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, aracın kullandığı güzergahlardan birisi olan ve ailenin sık sık gündeme getirdiği şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evinde arama çalışması başlatıldı.