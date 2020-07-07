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Müge Anlı ortaya çıkardı: 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış!

07 Temmuz 2020 00:40

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti.

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