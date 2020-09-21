"Müge Anlı’nın peşine düştüğü dosya, bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk gelmiş"

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü kaleme aldı. Olayın şüpheli isinin annesinin ölü bulunmasının ardından söz konusu ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olan sevgisinin altını çizerek Müge Anlı'yı sorumlu tutmasını hatırlatan Terkoğlu, "Öyle görünüyor ki Müge Anlı’nın peşine düştüğü dosya, bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk gelmişti" diye yazdı.

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun’un Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu ile yan yana fotoğrafları ailenin politik görüşünün altını çizdiğini belirten Terkoğlu, şunları kaydetti:

Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ölümünde bir tür organize grubu işaret ettikçe, Uygunlar’ın kafa karıştıran fotoğrafları sosyal medyaya düşmeye başladı. Oğul Ümitcan’ın MHP binasında, baba Durak Uygun’un Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu ile yan yana fotoğrafları ailenin politik görüşünün altını çiziyordu.

Uygun ailesinin avukatının “Müge Anlı terörü” ithamının ardından bir açıklama da Pelikan grubuyla arasının kötü olduğu bilinen Adalet Bakanı’ndan geldi. “Bir TV programcısı değildir savcı. Varsa bir delilin arkadaş; yeri adliyedir, karakoldur” dedi.

Öyle görünüyor ki Müge Anlı’nın peşine düştüğü dosya, bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk gelmişti. Anlı’nın her yeni yayınının ardından, yargının Aleyna Çakır’ın ölümünü soruşturma konusundaki isteksizliği de açıkça göze batıyordu. Apolitik görünen bir ölüm hikâyesi Türkiye’nin atardamarına saplanmıştı.

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