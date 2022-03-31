Müge Anlı'dan evinde silah bulunan Suriyeli'ye: Pompalı tüfeğe o kadar meraklıysan, ülkeni korusaydın

Müge Anlı, atv'de yayınlanan Tatlı Sert programında 13 yaşındaki çocuğun kaybolması ile ilgili yayına aldığı Suriyeli bir kişinin evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulunmasını "O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın" diye yorumladı.

13 yaşında Celal Seyit isimli çocuğun kaybolmasını konu alan Müge Anlı, yayına aldığı Suriyeli'nin sözlerine ve tavırlarına sinirlendi.

Müge Anlı kayıp kişi ile ilgisi olan Suriyeli'ye "Senin pompalı tüfekle ne işin var kardeşim. Burada kimin evinde pompalı tüfek var? Senin Antalya'da pompalı tüfekle ne işin var? O kadar silaha meraklıysan gidip ülkeni korusaydın" dedi.

"Benim vatanım artık burası"

Bu sözler sonrasında programdaki Suriyeli "Benim vatanım burası artık. Suriye yok benim için" açıklamasını yaptı.



Müge Anlı da bu sözler üzerine "O zaman buranın kurallarına göre yaşa! O ruhsatsız silahınla gidip memleketin için savaş. Vatanını satan Türkiye'ye nasıl ihanet eder anlayın" dedi.