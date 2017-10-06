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Müftülüklere nikah kıyma yetkisi veren tasarı komisyonda kabul edildi

TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen tasarı ile doğum bildirimleri sağlık kuruluşlarında yapılabilecek

06 Ekim 2017 00:53

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla birlikte doğum bildirimleri sağlık kuruluşlarında yapılabilecek, müftülere de nikah kıyma yetkisi verilecek.

Tasarıya göre aile kütükleri tek bir kayıt altında tutulacak, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve yerleşim yeri adresleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

İkamet izni verilen yabancılar, bakanlıkça kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek.

Doğum bildirimleri sağlık kuruluşlarında yapılabilecek. Yasa tasarısı ile müftülere de nikah kıyma yetkisi verilecek.

Eyüp isminin ’Eyüpsultan’ olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü tasarıya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere bin 600 kadro ihdas edileceği ifade edildi.

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