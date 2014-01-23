T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müftülük sitesinde 'din değiştirenin boynunu vurun' hadisi

Kocaeli Müftülüğü'nün internet sitesinde, farklı kişilerden aktarılan hadislere yer veriliyor

23 Ocak 2014 13:34

Kocaeli Müftülüğü’nün internet sitesinde, “Zeyd İbnu Eslem anlatıyor: ‘Resûlullah buyurdular ki: Dinini değiştirenin boynunu vurun” ifadesine yer verildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Kocaeli Müftülüğü’nün internet sitesindeki, “Kütüb-i Sitte” bölümünde, çeşitli kişilerden aktarılmış hadislere yer veriliyor. Sitede din değiştirenler için önemli bir uyarıda bulunularak, “Zeyd İbnu Eslem anlatıyor: ‘Resûlullah buyurdular ki: Dinini değiştirenin boynunu vurun” ifadesine yer verildi. Sitede, dinden çıkma cezasının sadece İslam ’dan başka dine geçenler için geçerli olduğu vurgulandı.

'Yahudi diyene 20 sopa'

Kocaeli Müftülüğü'nün sitesinde, “Yahudi” hitabını kullananlara verilecek cezalarla ilgili aktarmalara da yer verilerek, “İbnu Abbas anlatıyor: Resûlullah buyurdular ki, bir insan diğer bir insana, ‘Ey Yahudi’ diye hitab edecek olursa ona 20 sopa vurun” denildi.

Sitede cariyelerle ilgili de bir kıssaya yer verilerek, “Cariye zina ederse sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, sonra onu, (bu halini belirterek) bir örgü (ip) bedeliyle de olsa satın” denildi.

Sitede alkolle ilgili de şu hadise yer veriliyor: “İbnu Ömer anlatıyor: Resûlullah buyurdular ki: Kim ısrarla içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra devam ederse öldürün.”

 

ETİKETLER

müftülükkocaelidin değiştirmehadisyahudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24