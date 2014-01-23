Müftülük sitesinde 'din değiştirenin boynunu vurun' hadisi

Kocaeli Müftülüğü’nün internet sitesinde, “Zeyd İbnu Eslem anlatıyor: ‘Resûlullah buyurdular ki: Dinini değiştirenin boynunu vurun” ifadesine yer verildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Kocaeli Müftülüğü’nün internet sitesindeki, “Kütüb-i Sitte” bölümünde, çeşitli kişilerden aktarılmış hadislere yer veriliyor. Sitede din değiştirenler için önemli bir uyarıda bulunularak, “Zeyd İbnu Eslem anlatıyor: ‘Resûlullah buyurdular ki: Dinini değiştirenin boynunu vurun” ifadesine yer verildi. Sitede, dinden çıkma cezasının sadece İslam ’dan başka dine geçenler için geçerli olduğu vurgulandı.

'Yahudi diyene 20 sopa'

Kocaeli Müftülüğü'nün sitesinde, “Yahudi” hitabını kullananlara verilecek cezalarla ilgili aktarmalara da yer verilerek, “İbnu Abbas anlatıyor: Resûlullah buyurdular ki, bir insan diğer bir insana, ‘Ey Yahudi’ diye hitab edecek olursa ona 20 sopa vurun” denildi.

Sitede cariyelerle ilgili de bir kıssaya yer verilerek, “Cariye zina ederse sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, sonra onu, (bu halini belirterek) bir örgü (ip) bedeliyle de olsa satın” denildi.

Sitede alkolle ilgili de şu hadise yer veriliyor: “İbnu Ömer anlatıyor: Resûlullah buyurdular ki: Kim ısrarla içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra devam ederse öldürün.”