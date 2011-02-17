Müftülük Facebook'u keşfetti

T24- Erzurum'un Tortum ilçesinde Müftülük, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sayfa açarak gençlerin ilgisini çekmeyi başardı. Müftülüğün düzenlediği etkinlikler ve dini bilgilerin yer aldığı Facebook sayfasına üye olan kişi sayısı bin 414'e ulaştı.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, Facebook'ta açtıkları sayfayla gençlerin dikkatini çekmeyi başardıklarını anlatan Büyük, “Bilgi ve teknoloji çağındayız. Biz teknolojiyi din hizmeti alanında da kullanmak istiyoruz. Bu anlamda 4 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekipte görev alan arkadaşlarımızın çoğu üniversite mezunudur. Bunlar hem internet sitemizde hem de Facebook'taki Tortum Müftülüğü'ne gelen talepleri değerlendiriyorlar” diye konuştu.

Sosyal paylaşım sitesine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Büyük, şunları kaydetti:

“Gençler çok ilgi gösteriyorlar. Sayfaya gençlerle alakalı bir takım problem ve sıkıntılar da geliyor. Onları da biz havuzda topluyoruz. Değerlendirmesini yaptıktan sonra arkadaşlara cevap veriyoruz. Sayfaya sosyal problemler de yansıyor. Mesela evlenmek isteyen gençlerin sayısı ilçede bir hayli fazla. Gençler evlilik konusunda bizden yardım talep ediyorlar. Ayrıca okumak isteyen genç kızların da eğitimle ilgili bizlerden talepleri de oluyor.”

Büyük, Türkiye'de henüz herhangi bir müftülüğün sayfasını Facebook'ta görmediklerini belirterek, “Uygulamayı ilk kez biz yaptık. İyi bir örnek olacağımız kanaatindeyiz” dedi.

Facebook sayfasında İslam diniyle ilgili icmal bilgilere de yer verdiklerini anımsatan Müftü Büyük, ilçe vaizi Abdullah Bölükçü'nün haftada bir gün Fıkıh Köşesi'nde site sakinlerine dini bilgiler aktardığını anlattı.



Bayan Kur'an kursu hocalarından rehberlik hizmeti



Tortum Müftülüğü'nün sosyal faaliyetlere önem verdiğini de dile getiren Büyük, 12 kişiden oluşan kadın Kuran kursu hocalarının ilçede rehberlik hizmetinde bulunduğunu söyledi.

Kadın hocaların ev ziyaretlerinde ailelerle de görüştüklerini vurgulayan Büyük, “Bu ziyaretlerde gelin ve kaynana arasındaki problemler bile dile getirilip, çözüm yolları aranıyor. Ayrıca bunlarla ilgili ailelere yönelik bilinçlendirici programlar da yapılıyor” diye konuştu.