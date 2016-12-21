Müftülüğe bağlı Kuran kursunda çocuğa cinsel istismar davası; 'hoca' tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

İşkur aracılığıyla girdiği Giresun'un Alucra Belediyesi'nde çalışırken müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'na müftülük oluruyla yardımcı öğretici olarak alınan Halil İbrahim U., kurstaki çocuklara tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çocuklarla ergenlik üzerinden sohbet etmeye başlayarak cinsel içerikli konuşmalar yaptığının belirtilen sanık hakkında hazırlanan iddianamede, çocukların pantolonlarını ve elbiselerini zorla çıkarıp istismarda bulunduğu gibi fadeler yer aldı.

Halil İbrahim U. yarın Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacak. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Şebinkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, U.’nun, Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda yardımcı öğretici olarak Haziran 2015’ten Temmuz 2016’ya kadar çalıştığı belirtildi. Kursta kadrolu bir personel olmadığından İşkur üzerinden Alucra Belediyesi'nde çalışan U.'nun müftülük oluruyla kursta görevlendirildiği aktarıldı. Değişik tarihlerde 5 yıl kadar dini eğitim alması sebebiyle kursta geçici olarak görevlendirildiği belirtilen U. ile birlikte kursta S.U. isimli bir öğreticinin daha çalıştığı ifade edildi. U.'nun S.U. ile birlikte kursta gece nöbetçisi olarak aynı odada kaldıkları anlatılarak, gece nöbetinden ikisinin sorumlu olduğu aktarıldı.

Çocukları odasına çağırıyordu

İddianamede, diğer yardımcı öğretici S.U.'nun bazı akşamlar ailesine yardım etmek amacıyla köyüne gittiği ve ertesi sabah döndüğü, U.'nun bu zamanlarda nöbetçi öğretici olarak kursta tek kaldığı ve çocukları odasına çağırarak kapıyı kilitlediği anlatıldı. U.'nun çocuklarla ergenlik üzerinden sohbet etmeye başlayarak cinsel içerikli konuşmalar yaptığının belirtildiği iddianamede, çocukların pantolonlarını ve elbiselerini zorla çıkarıp istismarda bulunduğu ifade edildi. Çocuklar banyo yaparken yanlarına giderek taciz ettiği belirtilen iddianamede, çocukları çıplak fotoğraflarını Facebook’a yüklemekle ve arkadaşlarına göstermekle tehdit ettiği kaydedildi. U.'nun cep telefonundan çocuklara cinsel içerikli videolar izlettiği, bu yaptıklarını anlatmamaları için çocukları kurstan atmakla da tehdit ettiği vurgulandı.

Müftülük devrede

Çocukların ve velilerinin şikayetleri üzerine kurstaki kadrolu öğretici olan M.Y.'nin Alucra İlçe Müftüsü Mustafa Akbulut ile görüşerek ve U.'nun kurstan ayrılmasının uygun olacağına karar verdiği ve kurstaki işini sonlandırdığı kaydedildi. 30 Ağustos'ta Alucra Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla U.'nun evinde arama yapıldığı, taşınabilir harddisk, bir CD ve cep telefonunun muhafaza altına alınarak söz konusu suçlarla ilgili video ve fotoğraf olup olmadığının tespit edilmesi için Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği ifade edildi. Kolluğun 29 Ağustos 2016 tarihli tutanağıyla da cinsel istismar olayının meydana geldiği kursta ses ve görüntü kaydı yapan herhangi bir kamera ve cihazın bulunmadığının tespit edildi.