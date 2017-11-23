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Müftü, Süryani Metropolite, Kuran ve Hz.Muhammed'in hayatını anlatan kitap hediye etti

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Midyat Müftüsü Şafi Birlik, kendisini ziyaret eden Turabidin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş'a, Kuran-ı Kerim ile Hz

23 Kasım 2017 19:33

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat Müftüsü Şafi Birlik, kendisini ziyaret eden Turabidin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş\'a, Kuran-ı Kerim ile Hz. Muhammed\'in hayatını anlatan kitap hediye etti. 
Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, beraberinde Mor Gabriel Manastırı Başdiyakonu İsa Gülten, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Başkan Yardımcısı Yusuf Türker ile birlikte geçen günlerde kendisini ziyaret eden Midyak Müftüsü Mehmet Şafi Birlik\'i ziyaret etti.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Mehmet Şafi Bilik, Metropolit Aktaş\'a teşekkürlerini ileterek, şöyle dedi:
“Midyat Metropoliti Samuel Aktaş Bey, bize iade-i ziyarette bulundu. Daha önce biz ziyaretlerine gitmiştik. Komşularımızdırlar, birlikte aynı memleketteyiz, Midyat\'tayız. Midyat, Müslümanların, Süryanilerin, Ezidilerin yeridir. Her üç dinin mensupları birlikte yaşamları devam ediyor, birbirlerinin komşularıdırlar. İç içe geçmiş hak ve hukukları var. Süryanilerin Müslümanların ziyaretine gelmesi, Müslümanların da Süryanilerin ziyaretine gitmesi bu memleketin hoşgörü yeri ve birlikte yaşam yeri olduğunu ortaya koyuyor. Aslında İslam da, müslümanlık da budur. Birlikte aynı mahallede, aynı apartmanda birbirimizin komşusuyuz, birbirimize hoşgörülü davranmalıyız, onların da bize hoşgörülü bakması önemlidir.\"
Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ise, ziyaretin önemine değinerek, \"Bu ziyareti çok önemsiyoruz. Çünkü Midyat, dillerin, dinlerin ve renklerin yeridir. Hakikaten, Midyat\'ta Türkler var, Kürtler var, Süryaniler var, Araplar var. Süryanice konuşan, Kürtçe konuşan, Türkçe konuşan, Arapça konuşan insanlar var. Bu diyalogun her gün olması lazım. Her zaman Hıristiyanların ve Müslümanların aramızın sıcak olması lazım. Dünyanın da burada nasıl kardeşçe, barış ve insanlık içerisinde yaşadığını görsün\" dedi.
Ziyarette Müftü Bilik, Metropolit Aktaş\'a, Kuran-ı Kerim ve Hz. Muhammed\'in hayatını anlatan kitaplar hediye etti.

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