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Müfettişlerden öğrencilere: Atatürk'ü mü Erdoğan'ı mı seviyorsunuz?

Adana'da Milii Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin, öğrencilere 'Atatürk'ü mü yoksa Erdoğan'ı mı seviyorsun' ve 'Okulunuzda Başbakan aleyhine konuşuluyor mu' şeklinde sorular sorduğu iddia edildi

15 Mart 2014 13:06

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin gittikleri 3 özel okulda, öğrencileri bir odaya alarak, "Atatürk'ü mü yoksa Erdoğan'ı mı seviyorsun" ve "Okulunuzda Başbakan aleyhine konuşuluyor mu" sorularını sorulduğu iddia edildi. İddiayı duyan veliler okula giderek müşettişlere tepki gösterdi. 
DHA'dan Murat Kibritoğlu'nun haberine göre, Adana'da Özel Çukurova Bilfen, Başkent ve Adana Koleji'ne giden Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin, öğrencileri odaya çekip sorguladığı ileri sürüldü. İddiaya göre müfettişler, öğrencilere, " Atatürk 'ü mü yoksa Erdoğan'ı mı seviyorsun'' diye sordu. Öğrencilere, "Okulunuzda Başbakan aleyhine konuşuluyor mu?'' sorusunun yöneltildiği ileri sürüldü. 
Bu iddia üzerine aileler Özel Çukurova Bilfen Koleji'ne akın etti. Müfettişlerin ''çalışma yaptığı'' odaya giren aileler tepkisini yöneltti. Müfettişler ise suçlamalara herhangi bir yanıt vermedi. Müfettişler ile veliler arasında yaşanan gerilim, müfettişlerin okulu terk etmesiyle sona erdi. 
Özel Çukurova Bilfen Koleji öğrencileri derslere girmedi. Adana Barosu ise ailelerle temasa geçti ve hukuki yardım için avukat görevlendirilirken bazı velilerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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